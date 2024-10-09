Tepebaşı Belediyesi'nden Engelliler için Sivrihisar Gezisi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Engelliler Montaj Atölyeleri; Gökkuşağı Kafeler ve Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler için Sivrihisar gezisi düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayattan kopmamaları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Belediye bünyesindeki Engelliler Montaj Atölyeleri; Gökkuşağı Kafeler ve Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler için sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra geziler de gerçekleştiriyor. Son olarak Sivrihisar'ı ziyaret eden 55 özel birey, ilk olarak Sivrihisar Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Habil Dökmeci ile bir araya geldi. Dökmeci, özel bireyleri ilçelerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Belediye'nin ardından öğrenciler, Açık Hava Heykel Müzesi, Saat Kulesi, seyir terası, Surp Yerrortutyun Ermeni Kilisesi, Ulu Cami, Zaim Ağa Konağı ile Kurtuluş Müzesini gezdi.

Geziye katılan öğrenciler, şunları söyledi:

Sinem Fenar,: "Çok güzel, çok beğendim Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Bugünüm çok güzel geçti, çok mutluyum."

Nurevşan Kondu: "Burada müzeyi gezdik, gezilecek yerler çok güzel. Ben çok mutlu oldum. Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum."

Nilay Savaş: "Gezi çok güzel geçti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ederim. Çok güzel yerler gördük. Camileri gezdik, müzeleri gezdik. Bugünüm çok güzel geçti, çok mutluyum."

Yiğit Sıkıcan: "Geziyi çok sevdim. Sivrihisar çok güzel bir yer. Başkan'ımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum."