Tepebaşı Belediyesi, Temiz Enerji Yatırımlarıyla Bütçesine 15 Milyon Liraya Yakın Katkı Sağladı - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi, Temiz Enerji Yatırımlarıyla Bütçesine 15 Milyon Liraya Yakın Katkı Sağladı

12.04.2026 10:26  Güncelleme: 10:49
Tepebaşı Belediyesi, güneş enerji sistemleri yatırımları sayesinde 2022'den 2025'e kadar 15 milyon TL katkı sağladı. Üretilen enerji, hem bütçeye hem de çevreye olumlu etkilerde bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Çevreye duyarlı ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, güneş enerji sistemleri yatırımları sayesinde hem enerji üretiyor hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor. 2022 yılından bugüne devam eden çalışmalar kapsamında belediye bütçesine sağlanan toplam katkı yaklaşık 15 milyon TL düzeyine ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatılarına kurulan güneş enerji sistemleriyle 2022 yılından 2025 yılı sonuna kadar toplam 3 bin 872 megawatt saat elektrik üretildi. Bu üretim yaklaşık bin 650 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelirken; 2025 yılı birim enerji kazancı esas alındığında belediye bütçesine sağlanan toplam katkının yaklaşık 15 milyon TL düzeyine ulaştığı görülüyor.

Sadece 2025 yılı boyunca üretilen 295,35 megawatt saat elektrik ise belediye bütçesine yaklaşık 1 milyon 145 bin TL'lik katkı sundu. Bu miktar da yaklaşık 115 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güneş enerjisi yatırımlarının yalnızca çevresel değil ekonomik açıdan da çok önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Tükettiğimiz yerde üretiyor, kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. 2025 yılı birim kazancı esas alındığında, 2022'den 2025 sonuna kadar elde edilen toplam katkı yaklaşık 15 milyon liraya ulaşıyor. Bu, doğru planlama ve geleceği düşünen belediyeciliğin somut sonucudur" dedi.

İhtiyaç fazlası enerji ekonomiye kazandırıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin ürettiği enerjinin önemli bir bölümü yalnızca kendi tüketimiyle sınırlı kalmadı. 2022 Nisan ayından bu yana toplam 442 megawatt saat ihtiyaç fazlası enerji şebekeye verilerek ekonomiye kazandırıldı. Bu miktar, yaklaşık bin 770 hanenin aylık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Doğaya da bütçeye de nefes

Tepebaşı Belediyesi, bu yatırımlar sayesinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 710 ton karbondioksit salınımının önüne geçti. Bu miktar, yaklaşık 590 otomobilin bir yılda oluşturacağı egzoz emisyonuna eşdeğer. Aynı zamanda yaklaşık 10,9 milyon kilometrelik araç kullanımının doğaya vereceği zararın önlenmesi anlamına geliyor.

Ataç, sürdürülebilirliğin Tepebaşı'nda bir vitrin çalışması değil, doğrudan yaşamı etkileyen bir belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek, "Tepebaşı'nda sürdürülebilir kalkınmayı bir hedef olarak değil, her gün ürettiğimiz somut bir sonuç olarak görüyoruz. Bizim için çevreyi korumak da, kamu kaynaklarını doğru kullanmak da, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakmak da aynı anlayışın parçasıdır" diye konuştu.

"Geleceği bugünden kuruyoruz"

Tepebaşı'nda hayata geçirilen çevreci yatırımların yalnızca bugünü değil yarını da düşündüğünü vurgulayan Ataç, "İklim krizi artık geleceğin değil bugünün meselesidir. Bu nedenle attığımız her adımı yalnızca bugünün ihtiyacına göre değil, yarının sorumluluğuna göre planlıyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyeciliği her yıl daha da güçlendiriyoruz. Tepebaşı'nın geleceğini bugünden kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Temiz Enerji Yatırımlarıyla Bütçesine 15 Milyon Liraya Yakın Katkı Sağladı - Son Dakika

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Temiz Enerji Yatırımlarıyla Bütçesine 15 Milyon Liraya Yakın Katkı Sağladı - Son Dakika
