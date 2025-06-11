Tepebaşı Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Dayanışma Örneği

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Kurban Bayramı'nda dayanışmacı vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Aşevine bağışlanan etler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Kurban Bayramı'nda duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bağışlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sofralara bereket kalplere umut doldu"

"Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadığımız bu günlerde, ihtiyaç sahiplerine umut olan, gönülden yapılan her bağışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu anlamlı dönemde kurban bağışında bulunarak, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergileyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteğiyle, kentimizde yüzlerce aile bayram sevincini daha derinden hissetti; sofralarına bereket, kalplerine umut doldu. Her zaman olduğu gibi, bu bayramda da dayanışmayı büyüten, paylaşmanın güzelliğini yürekten hisseden siz değerli hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Bu duyarlılığınız, Tepebaşı'nın insan odaklı, dayanışmacı ve çağdaş belediyecilik anlayışının da en önemli temellerinden biridir. Hep birlikte daha güçlü, daha umut dolu yarınlara yürümeye devam edeceğiz."

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetlerine ve kurban bağışına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.