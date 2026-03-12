Tepebaşı Muttalip Mahallesi'nde 2 Bin Vatandaş Birlikte Oruç Açtı - Son Dakika
Tepebaşı Muttalip Mahallesi'nde 2 Bin Vatandaş Birlikte Oruç Açtı

12.03.2026 15:36  Güncelleme: 16:18
Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarında, Muttalip Mahallesi'nde 2 bin vatandaş birlikte oruç açtı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma zamanı olduğunu vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Muttalip Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, 2 bin vatandaş birlikte oruç açtı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarında 2 bin Muttalipli vatandaş aynı sofrada buluştu.

İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve aynı sofrada buluşmanın en güzel zamanlarından biridir. Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla 850 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Muttalip'te hemşehrilerimizle aynı sofrada orucumuzu açmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

İftar programına, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: ANKA

