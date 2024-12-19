Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

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Tepebaşı Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul öğrencilerine beslenme desteği sağlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için bu projeye kararlılıkla destek verdiklerini belirtti.

19.12.2024 14:25  Güncelleme: 14:47
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilere ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak görevi. Bu görev ve sorumluluğun bir parçası olarak, okullarda beslenme desteği sağlama konusunda kararlı şekilde çalışıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşları destekleyen çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi ilgi gördü. Nihal-İsmail Aşevi ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Hazırlanan beslenmenin yanında çocuklara ceviz, badem ve kuru kayısı gibi besleyici gıdalar da veriliyor. Okul girişlerinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden büyük destek görüyor.

"Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödüldür"

Çocuklara sağlanan beslenme desteğine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak görevi. Bu görev ve sorumluluğun bir parçası olarak, okullarda beslenme desteği sağlama konusunda kararlı şekilde çalışıyoruz. Amacımız, her çocuğun eşit ve sağlıklı beslenme imkanlarına sahip olmasını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesillerle mümkündür. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödüldür. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi\'nden Öğrencilere Beslenme Desteği
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika

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