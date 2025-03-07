Tepebaşı Belediyesi'nden Özel Kadınlara 8 Mart Sürprizi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne bağlı birimlerde eğitim alan özel kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla gönüllü bir saç tasarım merkezi iş birliğiyle sürpriz yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki merkezlerde özel bireylere yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra onların sosyal yaşamda da keyifli zaman geçirmeleri için etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gönüllü bir saç tasarım merkeziyle iş birliği yapıldı.

Farkındalık oluşturmak için Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki birimlerde eğitim alan özel kadın öğrenciler, bir saç tasarım merkezinde misafir edildi. Burada gençlerin isteklerine göre saç kesimi, fön, maşa ve saç tasarımı yapıldı.