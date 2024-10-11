Tepebaşı Belediyesi'nden Temiz Enerji Yatırımı: Güneş Enerjisi Sistemleri Kuruldu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu 4 hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor.

Tepebaşı Belediyesi, GES ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştiriyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 3 bin 472 MWh elektrik üretilerek, 3 bin 118 ton karbon salınımının önüne geçildi.

Belediye ana hizmet binasındaki BEBKA desteği ile 2012 yılında kurulan GES'ten 1470,73 MWh elektrik üretildi. 2015 yılında hizmete açılan ayrıca yeşil bina özelliğine sahip LEED Altın sertifikalı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki GES'ten bugüne kadar 190,64 MWh elektrik üretildi. Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulama yeri olan Melih Savaş Yaşam Köyü'ne kurulan GES'ten 1355,79 MWh elektrik üretildi. Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına BEBKA desteği ile 2021 yılında kurulan GES'ten ise 455,58 MWh elektrik üretildi. 4 merkezden bugüne kadar toplamda 3 bin 472 MWh elektrik ile önlenen karbondioksit salınım miktarı ise 3 bin 118 tona ulaşmış oldu.

Başkan Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerjiye yatırım yaparak bu alanda lider konuma geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enerjide lideriz"

"Güneşle çalışmanın çok önemli olduğunu anlayarak yapacağımız projelerde muhakkak güneşten yararlanmaya karar verdik. Birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesini olan REMOURBAN da bir hibe projesi. Sürdürülebilir enerji eylem planımız ile bu projeye girdik, Türkiye'de bunu kazanan tek belediye olduk. Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi'dir. Hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerimiz hem kamu kaynaklarından tasarruf etmemizi sağlıyor hem de çevremizi koruyor. İklim krizinin dünyayı tehdit ettiği günümüzde bu çalışmalar daha da önemli bir noktada konumlanıyor."