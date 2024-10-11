Tepebaşı Belediyesi'nden Temiz Enerji Yatırımı: Güneş Enerjisi Sistemleri Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nden Temiz Enerji Yatırımı: Güneş Enerjisi Sistemleri Kuruldu

Tepebaşı Belediyesi, 4 hizmet binasında kurduğu Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Toplamda 3 bin 472 MWh elektrik üreten sistem, 3 bin 118 ton karbon salınımını engelledi.

11.10.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu 4 hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor.

Tepebaşı Belediyesi, GES ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştiriyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 3 bin 472 MWh elektrik üretilerek, 3 bin 118 ton karbon salınımının önüne geçildi.

Belediye ana hizmet binasındaki BEBKA desteği ile 2012 yılında kurulan GES'ten 1470,73 MWh elektrik üretildi. 2015 yılında hizmete açılan ayrıca yeşil bina özelliğine sahip LEED Altın sertifikalı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki GES'ten bugüne kadar 190,64 MWh elektrik üretildi. Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulama yeri olan Melih Savaş Yaşam Köyü'ne kurulan GES'ten 1355,79 MWh elektrik üretildi. Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına BEBKA desteği ile 2021 yılında kurulan GES'ten ise 455,58 MWh elektrik üretildi. 4 merkezden bugüne kadar toplamda 3 bin 472 MWh elektrik ile önlenen karbondioksit salınım miktarı ise 3 bin 118 tona ulaşmış oldu.

Başkan Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerjiye yatırım yaparak bu alanda lider konuma geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enerjide lideriz"

"Güneşle çalışmanın çok önemli olduğunu anlayarak yapacağımız projelerde muhakkak güneşten yararlanmaya karar verdik. Birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesini olan REMOURBAN da bir hibe projesi. Sürdürülebilir enerji eylem planımız ile bu projeye girdik, Türkiye'de bunu kazanan tek belediye olduk. Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi'dir. Hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerimiz hem kamu kaynaklarından tasarruf etmemizi sağlıyor hem de çevremizi koruyor. İklim krizinin dünyayı tehdit ettiği günümüzde bu çalışmalar daha da önemli bir noktada konumlanıyor."

Kaynak: ANKA

Enerji, Güncel, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Temiz Enerji Yatırımı: Güneş Enerjisi Sistemleri Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Temiz Enerji Yatırımı: Güneş Enerjisi Sistemleri Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.