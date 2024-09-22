Tepebaşı Belediyesi\'nden Ücretsiz Çocuk Programları Kayıtları Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, Belde Evleri ve Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde ücretsiz olarak düzenlenecek çocuk programları güz dönemi kayıtları 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek 19 farklı branştaki kurslar için kayıtlar online gerçekleşecek. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında oyun ve beceri grubu, bale, tekvando, jimnastik, resim, çocuk zumba, çocuk atletizm, mangala, yaratıcı drama, halk dansları, satranç, seramik, cam füzyon, bilardo, ritim, gitar, çocuk yoga, öykü atölyesi ve müziğin mutfağı yer alıyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi ve Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde düzenlenecek güz dönemi çocuk programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 321 56 11' numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabiliyor. Online kayıt formuna ise görselde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/cocukguzdonemi' linkine tıklayarak ulaşılabiliyor.

27 farklı noktada

Belediye bünyesindeki Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler olmak üzere 27 farklı noktada düzenlenecek çocuk sanat ve spor kursları için de kayıtlar online gerçekleştirilecek. 6-12 yaş arası çocuklar için düzenlenecek kurslar arasında satranç (6-12 yaş), tekvando (7 yaş ve üzeri), Akıl ve zeka oyunları (6 yaş ve üzeri), hızlı okuma (8-10 yaş), yaratıcı drama (7-9 yaş) ve İngilizce (8-9 yaş) yer alıyor. Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlenecek kurslar hakkında bilgi almak isteyenler '0 (222) 211 40 00/4205-4200' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. Online kayıt formuna ise 'https://tinyurl.com/beldeevicocuk' linkine tıklayarak ulaşılabiliyor.