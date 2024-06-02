Tepebaşı Belediyesi\'nden yaz dönemi spor kursları başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek çocuk ve yetişkin yaz dönemi kurs başvuruları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek olan çocuk ve yetişkin yaz kursları için başvurular 3 Haziran Pazartesi günü (yarın) başlıyor.

Kayıtlar, 7 Haziran'da sona ererken, dersler de 25 Haziran'da başlayacak.

Çocuklar için hazırlanan kurs programları arasında aikido, tekvando ve halk oyunları yetişkinler de ise pilates, zumba, yoga, kadın halk oyunları ve kadın aikido yer alıyor.

Yaz dönemi kurs programlarına başvurular, duyuru görseli üzerinde yer alan QR kod üzerinden veya "https://tesis.tepebasi.bel.tr/" adresinden ulaşılan form ile yapılacak. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 324 25 22 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.