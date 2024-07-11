Tepebaşı Belediyesi'nin Kız Öğrenci Misafirhanesi Yeni Dönem Kayıtlarına Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açtığı Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin yeni dönem kayıtları, Eylül'de başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatıyla hayata geçirdiği Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi ile çözüm oluyor. Kız öğrencilerin konaklama ihtiyacının giderilmesi amacıyla hazırlanan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açıldı. Misafirhane yeni dönemde de öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

Deprem yönetmeliğine uygun hazırlandı

Aşağı Söğütönü Mahallesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan ve deprem yönetmeliğine uygun olarak 2 katlı inşa edilen misafirhaneden 33 kişi faydalanabilecek. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de olduğu ve 2-3 kişilik odaların yer aldığı misafirhanede, öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri etüt odası, kütüphane, beraber vakit geçirebilecekleri salon, ücretsiz internetin yanı sıra çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve ütü gibi gereçler de yer alıyor. Ayrıca misafirhanenin çevresinde bulunan kamera sistemi ile öğrencilerin 7/24 güvenliği sağlanıyor.

Şehit ile gazi yakını, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan veya devlet koruması altında olan öğrenciler, öncelikli olarak kayıt yaptırabiliyor. Misafirhane kayıtları ise Eylül ayında başlayacak. Misafirhane hakkında bilgi almak isteyenler '0 (222) 211 40 00/8008' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.