Tepebaşı Belediyesi'nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Tepebaşı Belediyesi, 2022-2024 yılları arasında 830 etkinlikle 127 bin kişiyi ağırlayan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nı bir cazibe merkezi haline getirdi. Park, Eskişehir'in havacılık tarihini yansıtıyor.

13.11.2024 16:44
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, Ekim 2022 – Ekim 2024 arası 2 yıllık dönemde 830 etkinliğe ev sahipliği yaparak, 127 bin 153 kişiyi ağırladı.

Tepebaşı Belediyesi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nı, kentin önemli simgelerinden biri haline getirmeyi başardı. Belediye'ye devredilen merkez, yapılan düzenlemelerin ardından Ekim 2022 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden başlattığı anket ile adı "Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı" olarak belirlenen merkez, Eskişehirlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerin de uğrak noktalarından biri olmayı başardı. Park, Ekim 2022 – Ekim 2024 arası 2 yıllık dönemde 830 etkinliğe ev sahipliği yaparken, 127 bin 153 kişiyi ağırladı. Özel etkinliklerin yanı sıra yaz sezonunda haftalık ortalama bin kişinin, kış aylarında ise haftalık ortalama 500 kişinin ziyaret ettiği merkez, vatandaşların beğenisini topluyor.

Sergilenen araçlar beğeni topluyor

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, Eskişehirlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistler için de uğrak merkezi haline geldi. Parkta toplam 19 adet hava aracı sergilenirken; bu araçlar 15 uçak, 1 planör, 1 yakıt ikmal tankeri, 1 hava savunma sistemi ve 1 helikopterden oluşuyor. Hava araçlarının tamamı farklı geçmiş dönemlerde aktif biçimde görev yapmış ve daha sonra envanterden çıkarılmış araçlar olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, merkezde yer alan 2 adet çok amaçlı etkinlik alanı da faal biçimde kent halkına hizmet veriyor.

"Eskişehir'in havacılık sektöründeki yerini vurguluyor"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentin havacılık sektöründeki kimliğine dikkat çekerek, "Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, Eskişehir'imizin önemli simgelerinden biri ve belediyemize devrinin ardından çok daha aktif bir hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Alanın daha etkin biçimde kullanılması, hemşehrilerimizin yanı sıra Eskişehir'e dışardan gelen vatandaşlarımızın da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Alanımız artık konserlere, sosyal etkinliklere, toplantılara, kültür derneklerine ev sahipliği de yaparak adeta dolup taşıyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, genç nesillere havacılığı sevdirilebilmek adına önemli bir merkez. Parkın, Eskişehir'in havacılık sektöründeki geçmişini ve yerini vurgulayıcı özellikleri korunurken, şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız" dedi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı haftanın 6 günü hizmet veriyor ve Pazartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı bulunuyor. Park, kış döneminde 09.00-18.00, yaz döneminde ise 09.00 – 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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