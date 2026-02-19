Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bu Ramazan Ayında da Kimse Yalnız Değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bu Ramazan Ayında da Kimse Yalnız Değil"

19.02.2026 14:23  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ni ziyaret ederek ramazan ayında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırdıklarını duyurdu. 10 yıl boyunca 820 bin kişiye iftar sofrası sunarak toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Ataç, "10 yıldır Tepebaşı Belediyesi olarak sokaklara kurduğumuz iftar sofralarında ağırladığımız 820 bin kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu ramazan ayında da kimse yalnız değil" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

"10 yılda 820 bin kişiyle sofralarımızı paylaştık"

Ataç da aşevini ziyaret ederek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır sokaklara kurduğumuz iftar sofralarında 820 bin hemşerimizle aynı ekmeği bölüştük, bu güçlü bir toplumsal dayanışmanın göstergesidir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kimseyi geride bırakmadan, kimseyi yalnız hissettirmeden yol almaya devam ediyoruz. Bu Ramazan'da da aynı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Tepebaşı'nda hiçbir hemşerimiz kendini yalnız hissetmeyecek" diye konuştu.

Ataç, konuşmasının ardından yemek kazanlarının başına geçerek dayanışmaya destek verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İsmail Akçura, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Bu Ramazan Ayında da Kimse Yalnız Değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:48:03. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bu Ramazan Ayında da Kimse Yalnız Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.