Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bu Ramazan Ayında da Kimse Yalnız Değil"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Ataç, "10 yıldır Tepebaşı Belediyesi olarak sokaklara kurduğumuz iftar sofralarında ağırladığımız 820 bin kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu ramazan ayında da kimse yalnız değil" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

"10 yılda 820 bin kişiyle sofralarımızı paylaştık"

Ataç da aşevini ziyaret ederek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır sokaklara kurduğumuz iftar sofralarında 820 bin hemşerimizle aynı ekmeği bölüştük, bu güçlü bir toplumsal dayanışmanın göstergesidir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kimseyi geride bırakmadan, kimseyi yalnız hissettirmeden yol almaya devam ediyoruz. Bu Ramazan'da da aynı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Tepebaşı'nda hiçbir hemşerimiz kendini yalnız hissetmeyecek" diye konuştu.

Ataç, konuşmasının ardından yemek kazanlarının başına geçerek dayanışmaya destek verdi.