Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde Dans Fit Kursları Sona Erdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde Dans Fit Kursları Sona Erdi

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki yaz kursları kapsamında düzenlenen dans fit eğitimleri kapanış etkinliği ile sona erdi. 50 kursiyer, etkinlikte bir araya gelerek dans etti ve spor yapmanın stresten uzaklaştırdığını belirtti.

27.08.2024 13:25  Güncelleme: 14:02
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki yaz kursları kapsamında dans fit eğitimlerine katılan 50 kursiyer, kapanış etkinliğinde bir araya gelerek dans etti.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşlara yıl boyunca katılabilecekleri farklı spor seçenekleri sunarken, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen dans fit eğitimleri de kapanış etkinliği ile sona erdi. 50 katılımcı ile Haziran ayından itibaren haftada 2 gün düzenlenen eğitimlerde vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde dans ederek zinde kaldı. Dans fit etkinliğinin faydalarını hissettiklerini belirten katılımcılar, spor yaparken günlük hayatın stresinden de uzaklaştıklarını ifade etti.

Merkezde düzenlenen spor aktiviteleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 324 25 22' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde Dans Fit Kursları Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde Dans Fit Kursları Sona Erdi - Son Dakika
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