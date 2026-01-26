Tepebaşı Belediyesi'nden Sürdürülebilirlik Alanında Çok Yönlü Çalışma

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında çok yönlü adımlar atmaya devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hem belediye çalışanlarının bilgi ve donanımı artırılıyor hem de toplumun farklı kesimlerinde çevre ve sürdürülebilirlik bilinci güçlendiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Kapasite Geliştirme Projesi", BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje ile belediye personelinin sürdürülebilirlik, raporlama ve sürdürülebilir finansman konularında yetkinliğinin artırılması hedeflendi.

Farklı birimlerden 40 belediye çalışanına yönelik çevrim içi toplam 8 eğitim düzenlendi. Eğitimlerde; sürdürülebilirliğin temel kavramları, yerel yönetimlerde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilirlik raporlarının nasıl hazırlandığı, Yeşil Mutabakat süreci ve sürdürülebilir finansman gibi başlıklar ele alındı. Eğitimlerle birlikte belediye içinde ortak bir sürdürülebilirlik anlayışı ve uygulama dili oluşturulması amaçlandı.

Sürdürülebilirlik bilinci çocuklara ulaştı

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi'nin koordinasyonunda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Eko-Okul Programı iş birliğiyle "Küresel Amaçlar Atölyesi" düzenlendi. Program kapsamında önce üniversite öğrencilerine sürdürülebilir kalkınma konulu eğitimler verildi. Eğitimleri tamamlayan 23 üniversite öğrencisi, Eko-Okul Programı'na dahil 12 okulda atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Bu atölyelerde bin 371 ilkokul ve ortaokul öğrencisine çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve toplumsal sorumluluk konularında uygulamalı ve eğlenceli eğitimler verildi. Çalışmayla, çocukların küçük yaşta çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedeflendi.

İlçe belediyelerinde sürdürülebilirlik çalışmaları yerinde incelendi

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yürütülen bir diğer çalışma kapsamında ise Eskişehir genelindeki 7 ilçe belediyesinde sürdürülebilirlik alanında mevcut durum analizleri yapıldı. Ziyaretlerde çevresel, sosyal ve kurumsal uygulamalar yerinde incelendi, belediye çalışanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Değerlendirmelerde, ilçelerde çeşitli sürdürülebilirlik uygulamaları bulunduğu ancak bu çalışmaların daha sistemli hale getirilmesi gerektiği tespit edildi. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele, proje üretme kapasitesi ve ilçelere özel sürdürülebilirlik yol haritalarının oluşturulması konularında gelişime ihtiyaç olduğu belirlendi. Bu doğrultuda, ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek eğitim ve rehberlik çalışmalarının 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları tek çatı altında yürütülüyor

Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Merkezi; eğitim, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla hem belediye personelini hem de vatandaşları sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Belediye, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalarla, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.