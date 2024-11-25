Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Öğretmenler Günü\'nde Sahne Aldı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 24 Kasım Öğretmeler Günü için sahneye çıktı. Çeşitli yörelere ait türkülerin seslendirildiği konsere, meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konser programlarına devam ediyor. Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez Öğretmenler Günü Konseri ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi'nde izleyici karşısına çıktı. Çeşitli yörelere ait türkülerin icra edildiği konsere, meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu programda Eskişehirliler de söylenen türkülere hep birlikte eşlik etti.