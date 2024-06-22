Tepebaşı Belediyesi, Türkiye-Portekiz maçı için ekran kuracak - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Türkiye-Portekiz maçı için ekran kuracak

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye-Portekiz maçı için ekran kuracak

Tepebaşı Belediyesi, EURO 2024 F Grubu ikinci maçı olan Türkiye-Portekiz maçı için Atila Özer Karikatürlü Ev'in önüne ekran kuracak. Eskişehirliler, maçı birlikte izlemek için Espark AVM yanında bulunan ekran karşısında buluşacak.

22.06.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Türkiye- Portekiz maçı için Atila Özer Karikatürlü Ev'in önüne ekran kurulacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Türkiye Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek üç puan kazanan milliler, ikinci maçında Portekiz ile mücadele edecek. Türkiye-Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da oynanacak. EURO 2024 coşkusunu birlikte yaşamak isteyen Eskişehirliler saat 19.00'da Tepebaşı Belediyesi tarafından Espark AVM yanında bulunan Atila Özer Karikatürlü Ev'in önüne kurulacak ekran karşısında buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Türkiye-Portekiz maçı için ekran kuracak - Son Dakika

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