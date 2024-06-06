Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği'nde çocuklar birçok etkinlikle buluştu. Şenlikte atölyeler, spor aktiviteleri, oyunlar ve müzik dinletisi gibi etkinlikler yer aldı.

06.06.2024 16:50  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen "Çevre Çocuk Şenliği"nde atölyelerden spor aktivitelerine, oyunlardan müzik dinletisine kadar pek çok etkinlik çocuklar ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliği ile düzenlenen ve geleneksel hale gelen Çevre Çocuk Şenliği, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda birçok etkinlik ile dolu dolu geçti. Şenliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Tepebaşı Belediyesi 1999'dan beri Türkiye'de Eko Okullara aktif olarak destek veren, el ele, kol kola çevre yürüyüşünü yapan tek belediye olma özelliği ile bizim için itici güç ve motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç da şöyle konuştu:

"Eskişehir çevre konusunda Türkiye'de hassas kentlerden bir tanesi. Özellikle Tepebaşı'nda çevre adına çok önemli işler yapılıyor. Yeşil alan konusunda Türkiye'deki nadir kentlerdeniz. Türkiye'de yeşil alanların ortalaması yüzde 3-4 iken Eskişehir ve Tepebaşı'nda yüzde 11-12 civarındadır. Bu da Eskişehir ve Tepebaşı'nın ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Tepebaşı Belediyesinin özellikle temiz enerji alanında yaptığı önemli işler var. Bu da bütün Türkiye tarafından biliniyor. Temiz enerji konusunda Türkiye'nin lider belediyesiyiz. Ben hepinizin yanaklarından öpüyorum. Çevre Günü'müz kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Ataç, 17 okula Yeşil Bayrak takdim etti.

Etkinlikte Eko Okullar projesini uygulayan okulların gösterileri de yer aldı. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Çocuk, Spor, Çevre, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement