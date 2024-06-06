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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliğiyle düzenlenen "Çevre Çocuk Şenliği"nde atölyelerden spor aktivitelerine, oyunlardan müzik dinletisine kadar pek çok etkinlik çocuklar ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliği ile düzenlenen ve geleneksel hale gelen Çevre Çocuk Şenliği, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda birçok etkinlik ile dolu dolu geçti. Şenliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Tepebaşı Belediyesi 1999'dan beri Türkiye'de Eko Okullara aktif olarak destek veren, el ele, kol kola çevre yürüyüşünü yapan tek belediye olma özelliği ile bizim için itici güç ve motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç da şöyle konuştu:

"Eskişehir çevre konusunda Türkiye'de hassas kentlerden bir tanesi. Özellikle Tepebaşı'nda çevre adına çok önemli işler yapılıyor. Yeşil alan konusunda Türkiye'deki nadir kentlerdeniz. Türkiye'de yeşil alanların ortalaması yüzde 3-4 iken Eskişehir ve Tepebaşı'nda yüzde 11-12 civarındadır. Bu da Eskişehir ve Tepebaşı'nın ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Tepebaşı Belediyesinin özellikle temiz enerji alanında yaptığı önemli işler var. Bu da bütün Türkiye tarafından biliniyor. Temiz enerji konusunda Türkiye'nin lider belediyesiyiz. Ben hepinizin yanaklarından öpüyorum. Çevre Günü'müz kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Ataç, 17 okula Yeşil Bayrak takdim etti.

Etkinlikte Eko Okullar projesini uygulayan okulların gösterileri de yer aldı. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.