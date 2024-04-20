Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Eko Okullar Projesi'nde 3 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Eko Okullar Projesi'nde 3 bin fidan toprakla buluştu

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün paydaşı olduğu Eko Okullar Projesi\'nde 3 bin fidan toprakla buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin de paydaşı olduğu Eko Okullar Projesi'ni uygulayan okullardan 500 kişilik öğrenci ve öğretmen, Karaalan Mahallesi'nde 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

20.04.2024 11:45  Güncelleme: 11:58
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin de paydaşı olduğu Eko Okullar Projesi'ni uygulayan okullardan 500 kişilik öğrenci ve öğretmen, Karaalan Mahallesi'nde 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu, Uluslararası Çevre Eğitim Programı kapsamında Eko-Okullar Projesi'ni uygulayan okullardan gelen öğretmenler, öğrenciler ve velileri, fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliğe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bünyesinde Uluslararası Çevre Eğitim Programını yürüten 43 Eko-Okuldan 500 öğrenci, öğretmen ve idareciler katıldı. Karaalan Mahallesi'nde 3 bin fidan, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü organizasyon ile toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle ilgili konuşan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Eko-Okullar Projesi Çevre Eğitim Programını yürütürken uzun yıllardan bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tepebaşı Belediyesi paydaşımız olarak bizlere destek olmaktadır. Ayrıca Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz ile kurumsal iş birliği çerçevesinde 20 yıldır ortak fidan dikim etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Orman Bölge Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şubesi; sahanın hazırlanması, fidanların toprakla buluşturulması, sahada çalışanlarla ve teknik destekle bizlere çok yardımcı olmaktadırlar. Bu açıdan tüm okullarımız adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize orman sevgisi ve önemini aşılamak adına doğada toprağa ve fidana dokunarak bu deneyimi yaşamanın etkinliğe katılan anaokulları, ilk ve ortaokul öğrencileri için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Etkinliğe destek veren Eskişehir Eko-Okullarının idareci, öğretmen ve öğrencilerine, tüm kurumsal destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"BURADA FİDAN DİKTİK VE ÇOK EĞLENDİK"

Fidan dikim etkinliğe katılan öğrenciler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emir Sefa Şen: "Bugün burada fidan diktik, çok eğlendik. Fidan dikmek çok güzel."

-Serra Akkemik: "Bugün burada çok eğlendim. Fidan diktik. Fidanlar büyünce ağaç olacak. Ağaçlar da bize oksijen verecek. Burası şuanda taş toprak ama ağaçlar büyünce çimenler gelemeye başlayacak."

-Emine Fıçıcı: "Burada çok bugün çok eğlendik, fidanlar diktik. Bu fidanlar büyüyünce bize oksijen verecek."

-Bilge Kaan Sarıkaya: "Fidanlar dikiyoruz. Bitkilerin yaşamını devam ettiriyoruz. Fidanlar büyünce ağaç olacak ve onları ziyarete geleceğim sulayacağım."

-Feyza Atasoy: "Burada şuan fidan dikiyorum. Ağaç olacaklar sonra da burası bir orman olacak."

Kaynak: ANKA

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