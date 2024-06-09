Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Satranç Turnuvası

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde satranç kursuna katılan çocuklar düzenlenen turnuvada yarıştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bahar dönemi boyunca devam eden satranç kursu düzenlenen turnuva ile sona erdi.

2024 bahar dönemi satranç kursuna katılan 6-12 yaş 62 kursiyer arasından küçük kategorisinde Mete Uyanık, büyük kategorisinde ise Kıvanç Kılıçaslan birinci oldu. Birincilere kupaları verilirken tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi.