Tepebaşı Zabıtası 2025 Yılında da Yoğun Mesai Yaptı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında ilçe genelinde düzenin sağlanması, halk sağlığının korunması ve temiz bir çevrenin sürdürülebilmesi için yoğun mesai yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunması, ilçe genelinde düzenin sağlanması ve temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında da ilçe genelindeki vatandaşların güven ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat esasına dayalı mesai yaptı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 438 adet suç zaptı düzenlenirken, bin 484 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

Esnaf ve pazaryerleri denetlendi

Mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle 365 adet ceza kararı tebliğ edilirken, 488 adet süreli ceza kararının da takibi yapıldı. İlçe genelinde 8 bin 655 adet esnaf kontrolü yapılırken, pazaryerlerine yönelik denetimlerde 61 adet idari para cezası tutanağı düzenlendi. Ayrıca 157 adet pazaryeri devir işlemi tamamlandı. Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan işlemler sonucunda toplam 1 milyon 113 bin 733 lira idari para cezası uygulanırken, encümen kararları doğrultusunda kesilen para cezası tutarı 2 milyon 761 bin 833 lira oldu.

Etiket ve sigara denetimi yapıldı

Tüketici ve toplum sağlığını korumaya yönelik denetimler çerçevesinde; 104 işyerinde etiket denetimi yapılarak 4077 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Formu, 63 işyerinde sigara yasağı kapsamında 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Formu düzenlendi. Yetkililer, denetimlerin cezalandırma amacı taşımadığını, amacın kentte düzeni sağlamak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını temin etmek olduğunu belirterek, denetim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa hattına ulaşılması gerektiği bildirildi.