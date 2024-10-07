Tepebaşı İklim Sözcüleri, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını İnceledi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri, belediyenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği, "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı devam ediyor. 'Ekolojik Okuryazarlık, Eko Aktivizm, Proje Eğitmenlik Becerileri, İklim Okuryazarlık ve Çevre, İklim Okuryazarlık ve İnsan' başlıklı İklim Akademi eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı İklim Sözcüleri, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği çalışmaları yerinde gördü.

Tepebaşı İklim Sözcüleri, akıllı şehir uygulamalarının yer aldığı Melih Savaş Yaşam Köyü'nü, uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye'de altın puan değerlendirmesi ile alan ilk kamu binası olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ni, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nu ve Muttalip Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret ederek, bina yapıları ve temiz enerji sistemlerine ilişkin bilgiler edindi.