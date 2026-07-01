Tepebaşı Belediyesi'nin Dört Belde Evi Daha Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin Dört Belde Evi Daha Yıl Sonu Sergisi Açtı

01.07.2026 14:30  Güncelleme: 15:07
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Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı dört belde evinde eğitim alan 202 kadın kursiyer, yıl boyunca hazırladıkları el işi ürünlerini düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sundu. Başkan Ataç, sergileri ziyaret ederek kadınları kutladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Muttalıp, Zincirlikuyu, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü belde evlerinde eğitim alan 202 kursiyer, yıl boyunca hazırladıkları el işi ürünleri düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sundu.

Tepebaşı Belediyesi, kadınların sosyal yaşamın içinde daha güçlü yer almasını sağlamak, üretime katılımlarını desteklemek ve yaşam boyu öğrenme anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü belde evleri çalışmalarıyla binlerce kadının hayatına dokunmaya devam ediyor. Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, ortaya koydukları birbirinden özel ürünlerle emeklerini sergiler aracılığıyla taçlandırdı.

Muttalıp, Zincirlikuyu, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü Belde Evlerinde eğitim gören 202 kursiyerin hazırladığı sergilerde; kadife işlemeciliği, örgü, giyim, takı tasarımı, dekoratif el sanatları, kırkyama, kağıt rölyef, ev mefruşatı, makrome ve tutkal hamuru şekillendirme branşlarında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her biri sabır, emek ve yaratıcılıkla hazırlanan ürünler, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerin somut bir yansıması oldu.

Sergileri ziyaret eden Ataç, stantları tek tek gezerek kursiyerlerden ürünlere ilişkin bilgi aldı, kadınlarla sohbet etti ve ortaya çıkan çalışmaları tek tek inceleyerek emeklerinden dolayı kendilerini kutladı.

Ataç, belde evlerinin yalnızca kurs verilen merkezler olmadığını, aynı zamanda kadınların dayanışma kurduğu, sosyalleştiği ve kendilerini geliştirdiği önemli yaşam alanları haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu binalarda gerçekten çok güzel günler yaşıyoruz. Kadınlarımız belde evlerini çok sevdi ve sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyor. Burada el sanatlarını öğrenmenin yanında birlikte olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı da yaşıyorlar. En önemlisi ise adeta rehabilitasyon niteliğinde bir süreç geçiriyor, ardından da böylesine güzel eserleri ortaya çıkarıyorlar. Ben her zaman sizlerle birlikte olacağım, sizleri desteklemeyi sürdüreceğim. Hepinizin yüzünün güldüğünü görmek bana büyük mutluluk veriyor. Hep daha güzel işler yapmak istiyoruz. 1999 yılında Tepebaşı'nın haliyle bugünü kıyasladığımızda ortaya çıkan değişim hepimizin ortak başarısıdır. Sizlerin desteğiyle Tepebaşı'nı birlikte geliştirdik. Belde Evlerimiz de 24 yıldır büyüyerek yoluna devam ediyor."

Kadın kursiyerler ise belde evlerinin yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, burada hem yeni beceriler kazandıklarını hem de güçlü dostluklar kurduklarını dile getirdi. Eğitmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür eden kursiyerler, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğitmenlerimiz çok kıymetli. Bizlere kattıkları için kendilerine ve Tepebaşı Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Belde evleri, meslek ve hobi eğitimlerinin yanı sıra kadınların üretime katıldığı, sosyalleştiği ve dayanışma kültürünü güçlendirdiği örnek merkezler olmayı sürdürürken, yılsonu sergileri de kadın emeğinin görünür kılındığı, üretimin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nin Dört Belde Evi Daha Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika

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