Tepebaşı'nda 750 Çocuk Yüzme Eğitimine Katılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'nde verilen 2025 kış dönemi eğitimleri, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'nde 2025 kış dönemi eğitimleri sürüyor. Merkezde düzenlenen eğitimlere katılan 750 çocuk, yüzmenin keyfini yaşıyor. 5-17 yaş arası çocuklar için pazartesi dışında haftanın her günü belirli saatlerde gerçekleşen yüzme kurslarında, kelebek, sırt üstü, kurbağalama teknikleri de öğretiliyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Vefik Caddesi No: 53 adresinde hizmet veren merkez ve eğitimlere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.