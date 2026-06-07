Tepebaşı'nda Apartman Yangını: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Apartman Yangını: 2 Yaralı

Tepebaşı\'nda Apartman Yangını: 2 Yaralı
07.06.2026 18:08
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir apartman girişinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'taki bir binanın giriş kısmındaki eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartman girişindeki yangın nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Y.G. ve E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Apartman Yangını: 2 Yaralı - Son Dakika

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