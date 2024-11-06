Tepebaşı'nda Atatürk'ü Anma Günü Etkinlikleri Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım'a özel bir konser verecek.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta'nın şefliğinde özel bir konser verecek. 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konserinde, Şef Karausta ve korosu icra edecekleri eserler ile katılımcılara duygu dolu bir gece yaşatacak.

10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özakman Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konsere katılım ücretsiz olacak.