Tepebaşı'nda Çocuklar Fideleri Toprakla Buluşturdu

02.06.2026 13:09  Güncelleme: 14:14
Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneği iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenen Çevre Şenliği'nde çocuklar, Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile birlikte fide dikti ve doğayla bağ kurdu.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen Çevre Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda gerçekleştirilen fide dikim etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakin Okul Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen, Tepebaşı Belediyesi Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi öğrencileri ile Ticaret Borsası İlkokulu'nun 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında her çocuk, Başkan Ataç ile birlikte kendi fidesini toprakla buluşturdu, suladı. Öğrenciler, ilerleyen günlerde fidelerin büyüme süreçlerini de takip ederek doğayla kurdukları bağı güçlendirecek.

Etkinlikte konuşan Ataç, Dünya Çevre Günü'nün önemine dikkati çekerek, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bugünün temeli, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İnsan Çevresi Konferansı'nda atıldı. O günden sonra çevre konusunda farkındalık tüm dünyada daha da arttı. Havamız, suyumuz, toprağımız birbirinden kıymetli. Bunlara değer vermeye devam etmezsek gelecekte farklı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle çevremizi hep birlikte korumalıyız. Yarınlarımıza daha iyi bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de fideleri toprakla buluşturarak Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

