Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Minik Öğrenciler Gösteri Sahneledi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Minik Öğrenciler Gösteri Sahneledi

Tepebaşı Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler marşlar eşliğinde gösteriler sunarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başkan Ahmet Ataç, çocukların geleceğin temsili olduğunu vurguladı.

23.10.2024 16:39
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin minik öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları gösterileri sahneledi. Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Cumhuriyet çok değerli; Cumhuriyet sayesinde bu programı yapabiliyoruz. Atatürk'e ne kadar minnet etsek, ansak azdır" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlendi. Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin minik öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında marşlar eşliğinde gösteriler sergiledi. Ellerinde bayraklar ile kortej halinde Belediye Ana Hizmet Binası önüne gelen çocuklar, marşlar ve şarkılar söyledi.

"Cumhuriyet çok değerli"

Çocukların coşkusunu paylaşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, hepimizin geleceği. Onlarla bir araya geldiğimde vakit nasıl geçiyor, anlamıyorum. Yavrularımızın gelişimini sağlıklı biçimde tamamlayabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Işıl ışıl parlayan gözleri, geleceğe güvenle bakabilmeli. Çocuklarımıza sağlık içinde yaşayabilecekleri bir gelecek hazırlamalıyız. Gelecekte bizleri temsil edecek olanlar, bu güzel minicik yavrularımız. Onlar cumhurbaşkanı, belediye başkanı olacak ve Türkiye'nin yönetimini üstlenecekler. Bu sebeple yavrularımızı çok iyi bilgilerle donatmamız lazım. Her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi öğrenmeleri lazım. Bugün gördüm; bir yavrumuz kreşinde 'Atatürk deyince aklına ne geliyor?' sorusuna, 'kalbimiz' diye cevap vermiş. Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Bu kreşlerimizin çalışmaları gelecek nesiller adına son derece önemli. 3 yaş çocuklarımızın eğitimlerinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Türkiye'de bu konudaki en başarılı belediyelerden bir tanesiyiz. Cumhuriyet çok değerli; cumhuriyet sayesinde bu programı yapabiliyoruz. Atatürk'e ne kadar minnet etsek, ansak azdır."

Kaynak: ANKA

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