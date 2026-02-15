Tepebaşı'nda Öğrenciler Doğal Afetler Konusunda Bilgilendirildi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 16. dönem 2. Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, doğal afetler konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı.

Tepebaşı Belediye Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen çalıştaya, program dahilindeki okullardaki öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile Tepebaşı Belediyesi yetkilileri katıldı. Çalıştay, Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Nil Kökurgancı'nın gündem maddelerini okumasıyla başladı.

"Tüm sorumluların titiz olması gerekir"

Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Eko Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (TAK) ile ortaklaşa düzenlediğimiz Çevre Çocuk Meclisi 16. Dönem 2. Çalıştayı için bizlere bu ortamı sağlayan Tepebaşı Belediyesi ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğal afetlerin can ve mal kaybına yol açmaması için önleyici tedbirlerin alınması, depreme karşı sağlam binaların yapılması konusunda tüm sorumluların titiz olması gerekir" dedi.

Doğal afetler konusunda farkındalık artırıldı

Ana teması doğal afetler konusunda farkındalığın artırılması olarak belirlenen Çevre Çocuk Meclisi 16. dönem 2. Çalıştayı'nda Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile TAK ekibi iş birliğinde sunumlar ve atölye çalışmaları düzenlendi. TAK ekibi tarafından iklim değişikliğinin afetler üzerindeki etkileri ele alınırken; yangın, deprem, sel ve heyelan konularında bilgilendirme yapıldı.

Çocuklara ayrıca deprem düdüğü ile kişisel acil durum bilgi kartları dağıtıldı. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından da iklim değişikliğine bağlı yaşanan afetlerden söz edildi.

Afetsiz şehir hayalleri resmedildi

Çalıştay kapsamında düzenlenen boyama etkinliğinde çocuklar, hayallerindeki afetsiz şehirleri resmederek duygu ve düşüncelerini çizimlerle ifade etti.

Etkinliğin ardından TAK ekibi, Tepebaşı Belediyesi tarafından kendileri için temin edilen ve yangın, sel, deprem ya da olası pek çok afette kullanılmak üzere tasarlanan arama kurtarma aracını ve araçta bulunan malzemeleri öğrencilere tanıttı.