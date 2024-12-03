Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü'ne Özel 'Farklılık' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü'ne Özel 'Farklılık' Sergisi Açıldı

Tepebaşı\'nda Dünya Engelliler Günü\'ne Özel \'Farklılık\' Sergisi Açıldı

Tepebaşı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin elinden çıkan eserlerin sergilendiği 'Farklılık' isimli karma sergiyi açtı. 40 bireyin 200 eseri, Eskişehirlilerle buluştu.

03.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:47
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde çalışmalara katılan özel bireylerin elinden çıkan eserler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farklılık" isimli sergi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden özel gereksinimli bireyler, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan özel karma sergi ile Eskişehirliler ile buluştu. Belediye bünyesinde bulunan Engelli Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe, Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Montaj Atölyesi ve Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Hobi Atölyesi'ndeki 40 özel bireyin ellerinden çıkan 200 eser, "Farklılık" sergisiyle beğeniye sunuldu.

Dünya Engelliler Günü'nde Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen serginin açılışına Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, meclis üyeleri ve aileleri katıldı. Sergi açılışında konuşan Şahbaz, "Sizlere Ahmet Başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin sadece 3 Aralık'ta değil tüm hayat boyunca özel bireylerin yanında olduğunu biliyoruz. Tepebaşı Belediyesi gerçekten bütün belediyelerin içerisinde özel bireyler için en fazla proje üreten bir belediye. Bu nedenle Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Atık kağıt ve kumaşların kullanıldığı, 'punch', sulu boya, ahşap oyma, dokuma, makrome gibi tekniklerle yapılan 200 eserin yer aldığı sergi, 9 Aralık Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü'ne Özel 'Farklılık' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü'ne Özel 'Farklılık' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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