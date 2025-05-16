Tepebaşı'nda Dünya İklim Günü Etkinlikleri Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliği ile 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Dünya genelinde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık günü olan 15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında bugün bir araya geldik. Gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesiyle iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliği ile 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, Eko Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Evren Kırcalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bilinçli Tepebaşı inşası için çalışacağız"

Etkinliğin açılışında konuşan Ataç, şunları söyledi:

"Dünya genelinde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık günü olan 15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında bugün bir araya geldik. Gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesiyle iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi olarak bünyemizde kurduğumuz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz aracılığıyla yıllardır çalışmalarımız sürüyor. Bugün de Eko Okullar işbirliğiyle gerçekleştirilen Dünya İklim Günü kapsamında tüm etkinliklerin verimli geçmesini diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iklim konusunda bilinçli Tepebaşı inşası için çalışacağız."

İklim değişikliğine dikkat çekmek, doğal kaynakların korunmasına teşvik etmek, çevre dostu davranışları yaygınlaştırmak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, 18 okuldan 55 öğrencinin günün anlam ve önemine ilişkin hazırladığı Eko Okullarla Dünya İklim Günü Resim Sergisi, stant etkinlikleri ve sahne gösterileri ile devam etti.

Yoğun katılımla yapılan etkinliklerden ve iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinden ötürü vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.