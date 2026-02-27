Eskişehir Tepebaşı'nda Belediye Başkanı Ataç, Engelli Bireyler Ve Ailelerle Buluştu - Son Dakika
Eskişehir Tepebaşı'nda Belediye Başkanı Ataç, Engelli Bireyler Ve Ailelerle Buluştu

27.02.2026 14:53  Güncelleme: 16:13
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldiği iftar programında dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi. Son 10 yılda 850 bin kişinin aynı sofrada buluştuğu vurgulandı.

(ESKİŞEHİR)Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Ataç, "Her zaman gönlümüzdesiniz, her zaman yan yanayız. Bu kardeşlik sofrasında sizlerle birlikte olmak bize büyük mutluluk veriyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen programa Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileri ile meclis üyeleri katıldı.

"Bu sofra hepimizin"

Programda konuşan Ataç, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Her zaman gönlümüzdesiniz, her zaman yan yanayız. Ramazan ayında bu kardeşlik sofrasında birlikte olmak bize büyük mutluluk veriyor. Bu sofralar genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, engellisiyle engelsiziyle tüm hemşehrilerimizi bir araya getiren, sosyalleşmeyi güçlendiren ve manevi değerlerimizi pekiştiren buluşmalardır" ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda 850 bin kişi aynı sofrada buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayında düzenlediği sokak iftarlarının önemine dikkati çeken Ataç, son 10 yılda gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında 850 bin hemşehrinin aynı sofrada buluştuğunu belirterek, "Bu tablo Tepebaşı'nda kurduğumuz dayanışma kültürünün en somut göstergesidir" dedi.

Sokak iftarlarının komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ifade eden Ataç, aynı apartmanda yaşayıp birbirini tanımayan vatandaşların bu sofralarda tanıştığını, paylaşmanın ve dayanışmanın güçlendiğini vurguladı.

Dayanışma ve kardeşlik vurgusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ramazan iftarlarının Tepebaşı'nda bir gelenek haline geldiğini belirterek, karşılıklı sevgi ve dayanışmayla tüm engellerin aşılabileceğini ifade etti. Çakırözer, bu kardeşlik sofrasının Türkiye'ye örnek olması temennisinde bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de Ramazan ayının dayanışma ve bereket ayı olduğuna dikkati çekerek, engelli bireyler ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda söz alan engelli dernekleri temsilcileri de Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hizmet ve desteklerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç ve belediye ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

