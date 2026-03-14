Tepebaşı Belediyesi'nden Yaşamkent Mahallesi'nde Yaklaşık 3 Bin Kişilik İftar Sofrası

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla Yaşamkent Mahallesi'nde düzenlediği geleneksel sokak iftarında, yaklaşık 3 bin vatandaş bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yaşamkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 3 bin vatandaş aynı sofrada buluştu. İftar programına, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan ve meclis üyeleri ile CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım da katıldı.

Başkan Ataç, "Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla 850 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu yıl da geleneğimiz devam etti. Yaşamkent'te hemşehrilerimizle aynı sofrada orucumuzu açmak da bizim için büyük bir mutluluk. Ben tüm hemşehrilerimin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.