Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Gençlerin Fikirleri, Eleştirileri ve Önerileri Bizim İçin Çok Değerli"

06.05.2026 15:13  Güncelleme: 16:10
Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlerin fikirlerini önemsediğini vurguladı ve gençlerle birlikte daha iyi bir Tepebaşı için çalışacaklarını belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlenen programda gençlere seslenen Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sizlerin fikirleri, eleştirileri ve önerileri bizim için çok değerli. Tepebaşı'nın yarınlarını birlikte kuracaksak bu sürecin en güçlü aktörlerinden biri de siz olacaksınız" dedi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlenen Gençlik Politikaları Genç Katılım Programı'nda ile gençler, yaşadıkları kente ilişkin fikirlerini ortaya koydu. Program kapsamında gençler, mahallelerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve kent yaşamına katkı sunmak amacıyla hazırladıkları projeleri paylaştı. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Ataç da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin aldığı Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve yerel yönetimlerde iyi yönetişim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülü ile bilgilendirmede bulundu.

Ataç, şunları kaydetti:

"Tepebaşı'nda iyi yönetişim bir hedef değil bir yönetim kültürüdür"

"Tepebaşı Belediyesi olarak bizler için büyük başarı olan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) yalnızca bir ödül değildir. ELoGE bir belediyenin katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, etik, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yönetim anlayışını ne ölçüde geçirdiğinin uluslararası ölçekte değerlendirilmedir. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen bu marka yerel yönetimlerin iyi yönetişim ilkelerine bağlılığını ölçen çok önemli bir kalite göstergesidir. Bu başarı bizim için çok kıymetlidir. Mahalle meclislerimizden, dijital hizmetlerimize, çevre projelerimizden sosyal belediyecilik çalışmalarımıza, kadınlara, çocuklara, gençlere, deneyimlilere ve avantajlı gruplara yönelik hizmetlerimizde bugüne kadar bütün çalışmalarımızda insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sizlerin fikirleri, eleştirileri ve önerileri bizim için çok değerli. Tepebaşı'nın yarınlarını birlikte kuracaksak bu sürecin en güçlü aktörlerinden biri de siz olacaksınız. ELoGE markası bizim bugüne kadar yaptıklarımızın bir tescili olduğu kadar bundan sonrası için de daha yüksek bir sorumluluk anlamına geliyor. Biz bu başarıyı yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Daha şeffaf, daha katılımcı, daha adil, daha çevreci, daha insan odaklı Tepebaşı için çalışmaya devam edeceğiz. Tepebaşı'nda iyi yönetişim bir hedef değil bir yönetim kültürüdür. Bu kültürü siz gençlerle beraber büyütmeye ve yürütmeye devam edeceğiz."

Gençler projelerini sundu

Ataç'ın açılış konuşmasının ardından Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde 18-35 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı Genç Sağlığı ve Psikolojik İyi Oluş, Sosyal Yaşam ve Kamusal Alanlar ile Gençlerin Yönetime Katılımı ve İletişim komisyonları tarafından toplam 13 proje sunumu gerçekleştirildi. Komisyonlar, kendi alanlarına yönelik geliştirdikleri projeleri detaylı şekilde tanıtırken; sunumların ardından söz alan gençler de görüş, öneri ve değerlendirmelerini dile getirme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
