Tepebaşı'nda Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin kapsamlı çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelilerinin G.D. ve E.A.İ. olduğu tespit edildi.
2 zanlı düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
