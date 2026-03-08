Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Üretici Kadınlara 8 Mart Ziyareti - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Üretici Kadınlara 8 Mart Ziyareti

08.03.2026 14:14  Güncelleme: 15:52
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Kadın Üretici Ürün Satış Noktası' projesine katılan üretici kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ataç, kadınların özgür ve eşit olmalarını diledi. Projeye katılan kadınlar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kadın Üretici Ürün Satış Noktası" projesine katılan kırsal mahalle sakini kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ataç, "Buradan bütün Türkiye'deki, dünyadaki kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onların özgür, eşit ve dirençli olmalarını diliyorum. Ancak o şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi bünyesindeki kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de el emekleriyle ürettikleri ürünleri Eskişehirlilerle buluşturmaya devam etti. Etkinliğe Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve üyeleri ile Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve konsey üyeleri katıldı.

Başkan Ataç, Batıkent Mahallesi Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde kurulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret etti. Kadınlara hayırlı işler dileklerini ileten Ataç, kendilerine karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ataç, "Bugün Batıkent Mahallesi'nde kurulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndayız. Burada tamamen kendileri yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar. 2019 yılından beri sürdürdüğümüz bu üretici pazarları hem şehrimizde hem ülkemizde çok sevildiler. Onların da mutluluğu farklı. Ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi, aile bütçesine bir kazanç olması onları da çok mutlu ediyor. Bugün onları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladım. Onlar da hatırlandıkları için çok mutlu oldular. Buradan bütün Türkiye'deki, dünyadaki kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onların özgür, eşit ve dirençli olmalarını diliyorum. Ancak o şekilde yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

"Hatırlanmaktan dolayı mutluyuz"

Üretici kadınlardan Emine Ünlüer, "Biz doğduğumuzdan beri köyde çalışıyoruz. Böyle günlerde emekçi kadınlar olarak görünür olmaktan ve hatırlanmaktan dolayı mutlu oluyoruz. Burada satış yaparak emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu da bizleri özgür hissettiriyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Ben tüm kadınların da çalışmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Üretici kadınlardan Semra Uğurlu ise "Her şeyi tek başıma yapıyorum. Her şey benim üzerimde. Kadınların üretimini ve iş hayatında olmalarını destekliyorum. İstemek işin yarısı demektir. Karar verdikleri an her şeyi yaparlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

