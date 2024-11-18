Tepebaşı'nda Kadınlar Kendi Kıyafetlerini Üretiyor - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kadınlar Kendi Kıyafetlerini Üretiyor

Tepebaşı\'nda Kadınlar Kendi Kıyafetlerini Üretiyor

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evleri'nde düzenlenen örgü ve giyim kurslarıyla kadınlara kendi giysilerini üretme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, çeşitli tekstil ürünlerini eğitmenler eşliğinde tasarlayıp yapıyor.

18.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen örgü ve giyim kursuna katılan kadınlar, bluzdan eteğe, pantolondan elbiseye kadar kendi giyecekleri kıyafetleri kendileri üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler vermeye devam ediyor. Bahçelievler ve Uluönder Belde Evlerindeki giyim kursuna katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri üretiyor.

Belde Evi'nde kurslara katılan kadınlar, kurslardan memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Kadınlar Kendi Kıyafetlerini Üretiyor - Son Dakika

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