Tepebaşı'nda Kadınların El Emeği Sergisi Açıldı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belde Evi kursiyerlerinin ürünlerin yer aldığı sergilerin açılışına katıldı. Kadınlar ile bir araya gelen Ataç, "Bu projeye başlarken düşüncemiz, çalışmayan kadının evde boş zaman geçirmemesi, kendilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ile el emekleriyle üretmelerini sağlamaktı. Ben her zaman söylerim, belediye başkanlığı yapmak sadece çöp toplamak, yol yapmak, vergi toplamak gibi şeyler değildir" dedi.

Yukarı Söğütönü, Aşağı Söğütönü, Zincirlikuyu ve Muttalip Belde Evleri'nde çeşitli kurslara katılan kadınlar, el emekleriyle oluşturdukları ürünlerini, açtıkları sergi ile vatandaşların beğenisine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da sergi açılışlarına katılarak, kadınlarla bir araya geldi.

"Bu şehirde, bu ilçede belediye başkanlığı yapmak onurdur"

Başkan Ataç, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sizlerle bir arada olmak bana hem güç hem de moral veriyor. Bu 24 yıllık bir süreç. İlk Belde Evimizi 2001 yılında açmıştık. O zaman Türkiye'de böyle bir çalışma yoktu. İlk olarak Fevzi Çakmak Mahallemizde başlattığımız bir çalışmaydı, sonrasında ise Belde Evlerimizi birçok mahallemize yayarak hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu projeye başlarken düşüncemiz, çalışmayan kadının evde boş zaman geçirmemesi, kendilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ile el emekleriyle üretmelerini sağlamaktı. Ben her zaman söylerim, belediye başkanlığı yapmak sadece çöp toplamak, yol yapmak, vergi toplamak gibi şeyler değildir. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana insan odaklı birçok projeye hayata geçirdik. Çok şükür ki hayata geçirdiğimiz projeler de hep uzun ömürlü ve sürdürülebilir oldu. Bunların tamamını ise Tepebaşı halkıyla el birliği içerisinde başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Her zaman dediğim gibi bu şehirde, bu ilçede belediye başkanlığı yapmak onurdur, gururdur."

Kursiyer kadınların el emeklerinden oluşan sergileri yerinde görmek isteyen vatandaşlar, Belde Evleri'ni ziyaret edebiliyor.