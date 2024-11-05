Tepebaşı'nda LÖSEV Parkı'nın Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı'nda LÖSEV Parkı'nın Açılışı Yapıldı

Tepebaşı Belediyesi ve LÖSEV iş birliğiyle hayata geçirilen LÖSEV Parkı, açılış töreniyle hizmete girdi. Başkan Ahmet Ataç, parkın dayanışma ve umudun simgesi olmasını umduklarını belirtti.

05.11.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu parkın topluma dayanışmanın, paylaşmanın ve umudun simgesi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın "Parkım Doğal Olsun Sağlığım Korunsun" projesi kapsamında Tepebaşı Belediyesi'ne ait 2 bin 788 metrekarelik bir alan Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı olarak hizmete açıldı. Hoşnudiye Mahallesi Eti Park'ta yer alan parkın açılışına, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, lösemili çocuklar ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Önemli olan çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi"

Parkın açılış törenine hekim kimliği ile katıldığını belirten Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Dünyada çok önemli bir hastalık olan kanserin ikinci sırada yer aldığını biliyoruz. O açıdan bu hastalığın erken teşhisi kadar yapılan çalışmaların da sürdürülebilmesi önemli. LÖSEV de böyle önemli bir işi yapıyor. Bu herkesin yürekten sarılması gereken bir konu. Öncelikle LÖSEV ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Hem ben hem ekip arkadaşlarım çok heyecanlı. Bu parkın talep edilmesi çok önemli. Bu alan yıllardır Eti Park ismiyle yoğun olarak kullanılan bir yer. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak parklara çok iyi bakmaya gayret ederiz. Yeşil alanı daha çok korumaya dikkat ederiz. Çünkü Tepebaşı Belediyesi çevre konusunda çok büyük hassasiyeti olan bir belediye. Bugün bu parkta 3 dönümü kapsayan bir alan hazırlandı. 2 adet oyun alanı, yetişkin ve çocuk spor aletleri ile oturma alanları yerleştirdik. Bu parkın topluma dayanışmanın, paylaşmanın ve umudun simgesi olmasını umut ediyoruz. Burası Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı ismi ile yaşamaya devam edecek. Biz bütün çocukların yanında olmayı ilke edindik. 1999'dan bu yana hep çocukları ön plana aldık. Burada önemli olan çocuklarımızın yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları. Biz burada sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bu park hepimize neşe getirsin, birliktelik getirsin ve özgürlük getirsin."

"Başkan'ımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz"

LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker, "Öncelikle 26'ncı yılımızın kutlandığı bugünlerde böyle güzel bir açılışa vesile olmanın onur ve mutluluğunu duyuyorum. Türkiye genelinde 95 bin düzeyinde kayıtlı hastamız var. Sadece çocuklara değil kanser hastası yetişkinlere de dokunmanın ve onların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki kanser korkulan bir hastalık olmasın, istiyoruz ki yaşanılan zorluklar vakfımızla birlikte daha yaşanılası olsun ve hep birlikte bu illeti yenebilelim. Ekim'de Atamızı ziyaret ettik ve ona söz verdik. Kuruluşundan bu yana izindeyiz, demiştik. Bundan sonra da izindeyiz, dedik. Çocuklarımızı hastanemizde yüzde 100 kurtarmak için söz verdik. Yanımızda olan Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki Eskişehir turuncuya boyansın" diye konuştu.

Çocuğu lösemi ile mücadele eden anne Özlem Ulukoca ve lösemi mücadelesini kazanan Bekir Balçık, yaşadıkları zorlukları ve mücadele hikayelerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra ise çocuklar için şenlik düzenlendi. Şenlikte yer alan Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon birimi tarafından çocuklara oyunlar oynatıldı.

Park, Hoşnudiye Mahallesi Nazım Hikmet Sokak- Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak üzerinde yer alıyor. 2 bin 788 metrekarelik alana sahip olan park, LÖSEV'in "Parkım Doğal Olsun Sağlığım Korunsun" projesi kapsamında hazırlandı. Parkta toplam 210 metrekarelik 2 adet oyun alanı, yetişkin ve çocuk spor aletleri ile oturma alanları bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda LÖSEV Parkı'nın Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda LÖSEV Parkı'nın Açılışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.