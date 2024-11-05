Tepebaşı'nda LÖSEV Parkı'nın Açılışı Yapıldı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu parkın topluma dayanışmanın, paylaşmanın ve umudun simgesi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın "Parkım Doğal Olsun Sağlığım Korunsun" projesi kapsamında Tepebaşı Belediyesi'ne ait 2 bin 788 metrekarelik bir alan Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı olarak hizmete açıldı. Hoşnudiye Mahallesi Eti Park'ta yer alan parkın açılışına, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, lösemili çocuklar ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Önemli olan çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi"

Parkın açılış törenine hekim kimliği ile katıldığını belirten Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Dünyada çok önemli bir hastalık olan kanserin ikinci sırada yer aldığını biliyoruz. O açıdan bu hastalığın erken teşhisi kadar yapılan çalışmaların da sürdürülebilmesi önemli. LÖSEV de böyle önemli bir işi yapıyor. Bu herkesin yürekten sarılması gereken bir konu. Öncelikle LÖSEV ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Hem ben hem ekip arkadaşlarım çok heyecanlı. Bu parkın talep edilmesi çok önemli. Bu alan yıllardır Eti Park ismiyle yoğun olarak kullanılan bir yer. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak parklara çok iyi bakmaya gayret ederiz. Yeşil alanı daha çok korumaya dikkat ederiz. Çünkü Tepebaşı Belediyesi çevre konusunda çok büyük hassasiyeti olan bir belediye. Bugün bu parkta 3 dönümü kapsayan bir alan hazırlandı. 2 adet oyun alanı, yetişkin ve çocuk spor aletleri ile oturma alanları yerleştirdik. Bu parkın topluma dayanışmanın, paylaşmanın ve umudun simgesi olmasını umut ediyoruz. Burası Tepebaşı Belediyesi LÖSEV Parkı ismi ile yaşamaya devam edecek. Biz bütün çocukların yanında olmayı ilke edindik. 1999'dan bu yana hep çocukları ön plana aldık. Burada önemli olan çocuklarımızın yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları. Biz burada sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bu park hepimize neşe getirsin, birliktelik getirsin ve özgürlük getirsin."

"Başkan'ımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz"

LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker, "Öncelikle 26'ncı yılımızın kutlandığı bugünlerde böyle güzel bir açılışa vesile olmanın onur ve mutluluğunu duyuyorum. Türkiye genelinde 95 bin düzeyinde kayıtlı hastamız var. Sadece çocuklara değil kanser hastası yetişkinlere de dokunmanın ve onların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki kanser korkulan bir hastalık olmasın, istiyoruz ki yaşanılan zorluklar vakfımızla birlikte daha yaşanılası olsun ve hep birlikte bu illeti yenebilelim. Ekim'de Atamızı ziyaret ettik ve ona söz verdik. Kuruluşundan bu yana izindeyiz, demiştik. Bundan sonra da izindeyiz, dedik. Çocuklarımızı hastanemizde yüzde 100 kurtarmak için söz verdik. Yanımızda olan Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki Eskişehir turuncuya boyansın" diye konuştu.

Çocuğu lösemi ile mücadele eden anne Özlem Ulukoca ve lösemi mücadelesini kazanan Bekir Balçık, yaşadıkları zorlukları ve mücadele hikayelerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra ise çocuklar için şenlik düzenlendi. Şenlikte yer alan Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon birimi tarafından çocuklara oyunlar oynatıldı.

Park, Hoşnudiye Mahallesi Nazım Hikmet Sokak- Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak üzerinde yer alıyor. 2 bin 788 metrekarelik alana sahip olan park, LÖSEV'in "Parkım Doğal Olsun Sağlığım Korunsun" projesi kapsamında hazırlandı. Parkta toplam 210 metrekarelik 2 adet oyun alanı, yetişkin ve çocuk spor aletleri ile oturma alanları bulunuyor.