Tepebaşı\'nda Sanat Dolu Günler: \'Sanat Tepebaşı\'nda\' Etkinlikleri Başlıyor

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 sanat etkinliğini bu sene "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile gerçekleştirecek. Eskişehir, 3- 6 Ekim arasında 13 sanatçının katılımıyla şiir, resim ve pişmiş toprak ile dopdolu bir sanat programına ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Şiir Buluşması, 13. Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi etkinliklerini, "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile gerçekleştirecek. 3-6 Ekim arasında düzenlenecek etkinliklere 13 sanatçı katılacak. Sanat Tepebaşı'nda etkinliklerinin onur konuğu ise Tuna Kiremitçi olacak. Belediye, 4 gün sürecek etkinlikler ile şiiri, resmi ve pişmiş toprağı; disiplinler arası bir etkileşim yaratarak bir araya getirmiş olacak.

Tuna Kiremitçi'den imza töreni ve konser

Etkinliğin açılışı, Özdilek Sanat Merkezi'nde 3 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Tuna Kiremitçi'nin imza günü ve konser programı ile başlayacak. Öte yandan bu yıl düzenlenecek sanat etkinliklerine Belediye'nin 3 farklı merkezi ev sahipliği yapacak. Eskişehirli sanatseverler Özdilek Sanat Merkezi, Atila Özer Karikatürlü Ev ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sanata şahitlik edecek.

Etkinlikler kapsamında çocuklar için müzikal ve çocuk şiiri etkinliklerinin yanı sıra 2 belgesel gösterimi, şiir okumaları, şairleri anma oturumları, resim atölyeleri gibi etkinlikler yurttaşlarla buluşacak. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sergisi de yurttaşlar için eşsiz bir sanat deneyimi yaşatacak.

"Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Etkinliklerimizin tamamı ile sanat kenti olan Eskişehir'imize, dopdolu bir 4 gün sunmayı amaçlıyoruz. Yıllardır olduğu gibi sanatın, sanatçıların ve vatandaşların iç içe, yan yana geldiği, samimi ve verimli bir sanat festivaline ev sahipliği yapacağız. Eskişehirliler, yıllardır sürdürdüğümüz bu sanat etkinliklerinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu yıl da tüm hemşehrilerimi 'Sanat Tepebaşı'nda' sanat etkinliklerini izlemeye ve sanata şahitlik etmeye davet ediyorum. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanmaya, bu doğrultuda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda bugüne kadar 153 sanatçı 220 eser, Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda bugüne kadar 304 sanatçı 412 eser ortaya çıkardı. Uluslararası Şiir Buluşmaları'nda ise bugüne kadar 85'i yabancı 337 şair, vatandaşlarla buluştu.