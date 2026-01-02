Tepebaşı Belediyesi'nden 2025 Yılında Ulaşım ve Altyapıya Güçlü Destek - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi'nden 2025 Yılında Ulaşım ve Altyapıya Güçlü Destek

02.01.2026 14:09  Güncelleme: 15:18
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ulaşım altyapısını iyileştirmek için toplam 29 bin 321 metrekare asfalt serimi, 22 bin 386 ton yama ve 16 bin metrekare parke taşı ile kaldırım döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların 2026 yılında da devam edeceği belirtildi.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, kent genelinde yıl boyunca toplam 29 bin 321 metrekarelik alana asfalt serimi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde hazırlanan çalışma programı doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında, asfalt, yama, kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştirdi. Bu doğrultuda yeni açılan ve yenilenen sokaklarda toplam 29 bin 321,14 metrekare alana asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarla birlikte yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

22 bin 386 ton asfalt yama için kullanıldı

Fen İşleri ekipleri, genel durumu iyi olmasına rağmen küçük düzenlemelere ihtiyaç duyulan sokaklarda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede yol yüzeylerinde oluşan bozulmaların giderilmesi amacıyla 22 bin 386,18 ton asfalt yama için kullanıldı. Ayrıca yol konforunun artırılması ve yüzey dayanıklılığının güçlendirilmesi amacıyla 96 bin 667,87 metrekarelik alana da sathi kaplama yapıldı.

2025 yılı boyunca yaya güvenliğini ve kent estetiğini artırmaya yönelik kaldırım çalışmaları da devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 16 bin 82,74 metrekarelik alana parke taşlarıyla kaldırım döşedi. Yapılan kaldırım düzenlemeleri ile yayalar için daha güvenli ve erişilebilir alanlar oluşturuldu. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım sınırlarının belirginleştirilmesi amacıyla 2 bin 622 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalar 2026'da devam edecek

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmalarla ilçenin fiziki yapısının güçlendirilmesinin ve yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, 2026 yılında da ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

