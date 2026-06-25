Tepebaşı'nda yaz dönemi kayıtları başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı'nda yaz dönemi kayıtları başlıyor

25.06.2026 11:13  Güncelleme: 12:14
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Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde 3-6. sınıflar için yaz dönemi programlarına kayıtlar 29 Haziran'da başlayacak. Akademik destek ve sosyal gelişim odaklı dersler 6 Temmuz'da başlayacak.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlardan yararlanmak isteyen öğrenciler için yaz dönemi kayıtları, 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların eğitim hayatına katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek yaz dönemi programları için kayıt süreci başlıyor.

Programlar; 3, 4, 5 ve 6'ncı sınıfı tamamlayan öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek. Yaz dönemi boyunca öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimler kapsamında matematik, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce ve sosyal bilgiler derslerinin yanı sıra rehberlik çalışmaları da gerçekleştirilecek.

KAYITLAR 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yaz dönemi programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için başvurular 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Dersler ise 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kontenjanın sınırlı olduğu programlara kayıtlar, Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde yüz yüze gerçekleştirilecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çocukların eğitim hayatına destek olmanın yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezimizde düzenlediğimiz yaz dönemi programlarıyla öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçlıyoruz. Ders destek programlarının yanı sıra rehberlik çalışmalarıyla da çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine olanak sunuyoruz. Öğrenirken eğlenen, sorgulayan, üreten ve geleceğe güvenle hazırlanan nesiller yetişmesine katkı sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Tüm öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Kumluk Sokak No: 9 adresinde hizmet veren merkeze ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0222 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda yaz dönemi kayıtları başlıyor - Son Dakika

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