“Terasta Caz” konserleri, ağustos ayında İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde devam ediyor - Son Dakika
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“Terasta Caz” konserleri, ağustos ayında İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde devam ediyor

“Terasta Caz” konserleri, ağustos ayında İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde devam ediyor
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İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi, ağustos ayında cazın farklı yorumlarıyla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen "Terasta Caz" konserleri, yaz akşamlarında müzikle buluşmak isteyenler için keyifli bir buluşma noktası oluşturuyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi, ağustos ayında cazın farklı yorumlarıyla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen "Terasta Caz" konserleri, yaz akşamlarında müzikle buluşmak isteyenler için keyifli bir buluşma noktası oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Terasta Caz" serisi, ağustos ayında da İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi terasında müzikseverleri ağırlamayı sürdürüyor. Program kapsamında gerçekleşecek konserlerde, cazın farklı yorumları ve özgün performanslar dinleyicilerle buluşacak.

Ağustos programında Şenay Ocak & Emre Tankal Duo, Özgün Bora & Alp Erdoğmuş Duo, Asena Akan Trio ile Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo dinleyicilerle bir araya gelecek.

Kadıköy'ün eşsiz atmosferinde gerçekleşecek konserlerde, cazın farklı tınıları müzikseverlere yaz akşamlarında benzersiz bir müzik deneyimi yaşatacak.

AĞUSTOS AYI KONSER PROGRAMI

-5 Ağustos Çarşamba | 19.30 Şenay Ocak & Emre Tankal Duo

-12 Ağustos Çarşamba | 19.30 Özgün Bora & Alp Erdoğmuş Duo

-19 Ağustos Çarşamba | 19.30 Asena Akan Trio

-26 Ağustos Çarşamba | 19.30 Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, İstanbul, Kadıköy, Ağustos, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel “Terasta Caz” konserleri, ağustos ayında İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde devam ediyor - Son Dakika

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