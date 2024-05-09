Terme Belediye Başkanı Ankara\'da ziyaretler gerçekleştirdi

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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kul, Ankara programı kapsamında AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek, yeni dönemde planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Taşkıran'ı da ziyaret eden Kul, Terme'nin bazı mahallelerinde doğal gaz sorununun çözümüne dair görüşme gerçekleştirdi.

Ardından Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü makamında ziyaret eden Kul, daha önce ilçeye sportif anlamda birçok yatırım kazandırdıklarını belirterek, "Terme'nin bir spor ve sporcu kenti olabilmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara'daki ziyaretlerinin şehre daha güzel hizmetler kazandırmak ve merkezi bütçeden daha çok pay almayı amaçladığını anlatan Kul, "Altyapıdan üstyapıya kadar şehrimizin her noktasına yatırımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyarak çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz, kıymetli hemşehrilerimizdir. İlçemizin geleceği ve süregelen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara temaslarımız devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Ziyaretlere Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş da katıldı.