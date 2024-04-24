Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü üyeleriyle incelemede bulundu - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü üyeleriyle incelemede bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü üyeleriyle incelemede bulundu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gölyazı Mahallesi'nde bulunan göller bölgesinde Ordu Kano Kulübü üyeleri ile incelemede bulundu. Ordu Kano Kulübü üyeleri, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret ederek, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Terme Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmalara hazır olduklarını belirten Ordu Kano Kulübü üyeleri, bölgenin kano sporu için zengin olanaklara sahip olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Şenol Kul ve Ordu Kano Kulübü üyeleri, Gölyazı Mahallesi göller bölgesinde inceleme yaptı. Kul, burayı kano sporu için bir cazibe merkezine dönüştürmek istediklerini belirtti ve çalışmalara destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

24.04.2024 16:40
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gölyazı Mahallesi'nde bulunan göller bölgesinde Ordu Kano Kulübü üyeleri ile incelemede bulundu.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Kano Kulübü üyeleri, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret ederek, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Terme ilçesinde kano sporunun yaygınlaşması ve olanaklarının arttırılmasına yönelik Terme Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmalara hazır olduklarını belirten Ordu Kano Kulübü üyeleri, bölgenin kano sporu için zengin olanaklara sahip olduğunun altını çizdi.

Belediye Başkanı Şenol Kul ve Ordu Kano Kulübü üyeleri, ilçeye bağlı Gölyazı Mahallesi göller bölgesinde Akgöl ve Simenit gölleri ile gölleri birbirine bağlayan kanalların bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Kul, "İlçemiz doğal olarak birçok zenginliğe sahip. Bu zenginliklerden biri de Gölyazı bölgemizdeki göller ve göllerimizi birbirine bağlayan kanallar. Bu bölgede kano sporunun gelişimi ile alakalı Ordu Kano Kulübü'nün destekleri ile çalışmalarımıza başladık. Yapacağımız tesisleşme ile burayı kano sporu için bir cazibe merkezine çevireceğiz. Bu kadar muhteşem bir doğadan tüm Türkiye'nin faydalanabilmesi adına her adımı atmaya hazırız. İlçemizin saklı kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Amazon Kano Kulübü ile birlikte çalışmaların hızlanacağını belirten Kul, bu süreçte çalışmalar konusunda destekte bulunan Terme Amazon Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ordu Kano Kulübü üyelerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü üyeleriyle incelemede bulundu - Son Dakika

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