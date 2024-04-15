Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü (ORKADO) üyeleri ile birlikte Terme Gölyazı Mahallesi'nde bulunan Akgöl ve Simenit göllerinde kano kullandı. Kul, göller bölgesinin su sporları için uygun olduğunu belirterek, Terme Amazon Kano Kulübü'nün kurulması için adımlar atacaklarını söyledi. ORKADO Dernek Başkanı Mustafa Sarıkaya da Terme göller bölgesinin durgun su kano sporu için ideal bir alan olduğunu ifade ederek, dernek kurma ve eğitimler konusunda destek vereceklerini belirtti.

15.04.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

??????? Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü (ORKADO) üyeleri ile birlikte Terme Gölyazı Mahallesi'nde bulunan Akgöl ve Simenit göllerinde kano kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ORKADO üyelerinin düzenlediği ilçedeki göller bölgesinde durgun su kano gezisine Belediye Başkanı Kul ile AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş ve MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya da katıldı.

Kul, Terme'nin zengin doğal güzellilere sahip olduğuna işaret ederek, "İlçemizin her yeri ayrı bir güzel. Bugün bu güzelliklerden birinde kano kullanmanın zevkini yaşadık. Bizleri bu konuda kırmayarak ilçemize gelen ve bizlere bu güzel sporu tanıtan Ordu Kano Kulübü üyelerine çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey var, her şey bir hayalle başlar, hayal düşünceye, düşünce projeye, proje de eyleme geçer. Biz bir eylem için harekete geçiyor ve ilçemizde kano sporunun gelişimi için ilk adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göller bölgesinin su sporları için çok uygun bir yer olduğunu belirten Kul, şöyle devam etti:

"Göller bölgemiz, Akgöl ve Simenit gölleri ve bu göllerin arasında bulunan su kanalları, durgun su kano sporu için çok uygun alanlar. Bugün bizler de Ordu Kano Kulübü üyeleri ile birlikte bu bölgede kano kullanarak, bölgenin kano sporu için ne kadar uygun bir alan olduğunu görmüş olduk. Ordu Kano Kulübü Dernek Başkanımız Mustafa Sarıkaya ile birlikte ilçemizde Terme Amazon Kano Kulübünü kurmak için ilk adımları atmaya karar verdik. Göller bölgesinde yapacağımız iskele projelerimizle birlikte hem bu sporu yapmak isteyenler hem de vatandaşlarımızın bölgenin güzelliklerinden daha çok faydalanmasını sağlayacağız."

Sarıkaya da kano için sıklıkla Terme göller bölgesine geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bölge durgun su kano sporu için çok uygun bir alan. Hem doğal güzellikleri hem de su kanalları burayı eşsiz bir yer yapıyor. Başkanımızla görüştük, Terme'de kano sporu ile alakalı bir dernek kurma kararı aldık. Bu alanda bizler her türlü desteğe hazırız. Kulübümüz içinde yıllardır bu sporu yapan eğitmen arkadaşlarımız ile birlikte hem dernekleşme hem de eğitimler noktasında elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA

Amazon, Terme, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bülent C.: gidip görülmesi gereken yerlerden biri. güzel bir yer 0 0 Yanıtla
  • Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı
    04:23 Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

    Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

  • Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı
    04:17 Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

    Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.

  • Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı
    03:34 Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti
    03:25 Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

    Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement