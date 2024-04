Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ORKADO üyeleriyle birlikte kano gezisi yaptı

Güncel

??????? Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ordu Kano Kulübü (ORKADO) üyeleri ile birlikte Terme Gölyazı Mahallesi'nde bulunan Akgöl ve Simenit göllerinde kano kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ORKADO üyelerinin düzenlediği ilçedeki göller bölgesinde durgun su kano gezisine Belediye Başkanı Kul ile AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş ve MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya da katıldı.

Kul, Terme'nin zengin doğal güzellilere sahip olduğuna işaret ederek, "İlçemizin her yeri ayrı bir güzel. Bugün bu güzelliklerden birinde kano kullanmanın zevkini yaşadık. Bizleri bu konuda kırmayarak ilçemize gelen ve bizlere bu güzel sporu tanıtan Ordu Kano Kulübü üyelerine çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey var, her şey bir hayalle başlar, hayal düşünceye, düşünce projeye, proje de eyleme geçer. Biz bir eylem için harekete geçiyor ve ilçemizde kano sporunun gelişimi için ilk adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göller bölgesinin su sporları için çok uygun bir yer olduğunu belirten Kul, şöyle devam etti:

"Göller bölgemiz, Akgöl ve Simenit gölleri ve bu göllerin arasında bulunan su kanalları, durgun su kano sporu için çok uygun alanlar. Bugün bizler de Ordu Kano Kulübü üyeleri ile birlikte bu bölgede kano kullanarak, bölgenin kano sporu için ne kadar uygun bir alan olduğunu görmüş olduk. Ordu Kano Kulübü Dernek Başkanımız Mustafa Sarıkaya ile birlikte ilçemizde Terme Amazon Kano Kulübünü kurmak için ilk adımları atmaya karar verdik. Göller bölgesinde yapacağımız iskele projelerimizle birlikte hem bu sporu yapmak isteyenler hem de vatandaşlarımızın bölgenin güzelliklerinden daha çok faydalanmasını sağlayacağız."

Sarıkaya da kano için sıklıkla Terme göller bölgesine geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bölge durgun su kano sporu için çok uygun bir alan. Hem doğal güzellikleri hem de su kanalları burayı eşsiz bir yer yapıyor. Başkanımızla görüştük, Terme'de kano sporu ile alakalı bir dernek kurma kararı aldık. Bu alanda bizler her türlü desteğe hazırız. Kulübümüz içinde yıllardır bu sporu yapan eğitmen arkadaşlarımız ile birlikte hem dernekleşme hem de eğitimler noktasında elimizden geleni yapacağız."