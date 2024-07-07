Terme Çayı taşma sınırına geldi, 2 köprü ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Terme Çayı taşma sınırına geldi, 2 köprü ulaşıma kapandı

Samsun Terme ilçesinde yaşanan sağanak yağışlar sonucunda Terme Çayı'nın taşma riski arttı. Bu nedenle 2 köprü ulaşıma kapatıldı ve su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor.

07.07.2024 22:23
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Taşma sınırına gelen Terme Çayı korkuttu

2 köprü ulaşıma kapatıldı, su ihtiyacı tankerlerden gideriliyor

SAMSUN - Samsun'da Terme ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. İlçenin ortasında geçen Terme Çayı'nın taşma riski nedeniyle 2 köprü ulaşıma kapatıldı.

Terme ilçesinde sel riski, ekipleri harekete geçirdi. Terme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış Terme Çayı'nın debisini yükseltti. İlçede merkeze uzak bölgelerde tarlalara su taşkınları yaşanırken, ilçe merkezinde rögarların tıkanmasıyla bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları ve sel nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hanelere su verilemedi. Vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçe merkezinde çeşitli yerlere konuşlandırılan tankerlerden temin etti.

İlçe merkezinde ırmak kenarındaki tehlikeli bölgelerde polis ve bekçi ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dalgıçlar ve cankurtaranlar muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da bölgeye gelerek ilçe merkezindeki köprülerde incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleriekipleri ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Vali Tavlı ve Başkan Doğan'a bilgiler aktardı.

Vatandaşlar, ilçeye uzun bir süredir yağış düşmediğini, dün geceden beri etkili olan yağmurun ise sel ve su baskınlarına neden olduğunu belirterek, su ihtiyaçlarını ise tankerlerden giderdiklerini söylediler.

Terme Çayı'nda taşma riskinin yağışın durması nedeniyle azaldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Terme Çayı taşma sınırına geldi, 2 köprü ulaşıma kapandı - Son Dakika

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