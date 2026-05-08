Terme'de Anneler Günü için Kadınların El Emeği Ürünleri Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terme'de Anneler Günü için Kadınların El Emeği Ürünleri Satışta

Terme\'de Anneler Günü için Kadınların El Emeği Ürünleri Satışta
08.05.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar, Anneler Günü dolayısıyla mumdan çiçek ve hediyelik ürünler üreterek satışa sundu.

Samsun'un Terme ilçesinde kadınların ürettiği mumdan çiçek ve hediyelik ürünler, Anneler Günü dolayısıyla satışa sunuldu.

Terme Kent Konseyi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursa katılan kadınlar, özel günlerde kullanılabilecek farklı tasarımlarda mum çiçekler ve çeşitli hediyelik ürünler hazırlıyor.

Üretilen ürünler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan stantlarda satışa çıkarıldı.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, AA muhabirine, kursun ilk etapta kadınlara yeni beceriler kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Kadınların el emeği ürünlerle hem üretime katıldığını hem de aile bütçelerine destek sağladığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte kursiyer kadınlarımızın üretmiş olduğu hediyelik eşyaları bugün burada satışa sunduk. Kursiyerlerimizin ekonomik anlamda kazanç sağlaması ve halkımızın da hediyeler satın alabilmesi için stantlarımızı açtık. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Özel günlerde genellikle canlı çiçeklerin tercih edildiğini ancak kısa sürede soldukları için daha kalıcı bir alternatif oluşturmak istediklerini ifade eden Aydın, bu kapsamda mumdan çiçek üretimine başladıklarını, ürünlerin de vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kul, kadınların üretime katılmasının önemli olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı ürünlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda değer taşıdığını düşünüyoruz. Belediye olarak kadınların üretim süreçlerinde yer aldığı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de Anneler Günü için Kadınların El Emeği Ürünleri Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:32:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Terme'de Anneler Günü için Kadınların El Emeği Ürünleri Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.