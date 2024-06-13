Terme'de Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği için tedbirler alındı - Son Dakika
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Terme'de Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği için tedbirler alındı

Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dizi tedbir alındı. Terme Otogarı'nda faaliyet gösteren otobüs firmalarına, sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan denetimlerde araç sürücülerine ve yolculara seyahatte uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında uyarıda bulunuldu. 200 broşür dağıtılarak 160 araç ve 1200 yolcuya ulaşıldı. Ekipler, bayram tatili boyunca bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam edecek.

13.06.2024 19:49
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Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme Otogarı'nda faaliyet gösteren otobüs firmalarına, sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme uygulaması gerçekleştirdi.

Ayrıca yapılan denetim kapsamında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara seyahatte uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında uyarıda bulunuldu.

Ekipler, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili 200 broşür dağıttı.

Yapılan çalışmalarda 160 araç ve 1200 yolcuya ulaşıldı.

Ekipler tarafından bilgilendirme ve denetim çalışmaları, bayram tatili boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği için tedbirler alındı - Son Dakika

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