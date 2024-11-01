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Terme'de Yeni Çöp Konteynerleri

Terme\'de Yeni Çöp Konteynerleri

Terme Belediyesi, 100 yeni çöp konteyneri alarak temizlik hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

01.11.2024 16:16
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Terme Belediyesi, yeni aldığı 100 galvanizli çöp konteyneri ile hizmet ağını genişletmeyi planlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan konteynerlerle temizlik hizmetlerinin daha etkin olması hedefleniyor.

Mevcut 3 bin 200 çöp konteyneri ile 82 mahallenin 80'inde çöp toplama hizmeti sunan Terme Belediyesi, böylece yüzde 97 ile yüzde 81 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şenol Kul, eğitimden kültüre her alanda insan hayatına dokunacak hizmetler sunduklarını, bu hizmetlerin başında çevre temizliğinin geldiğini anlattı.

Daha temiz bir Terme oluşturabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Haftalık düzenli periyotla ilçemizde bulunan 3 bin 200 çöp konteynerinin alımını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmete 100 konteyner daha ekleyerek ağımızı genişletiyoruz. Doğal güzellikleri bakımından eşsiz olan ilçemizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman temizleriz ama önemli olan kirletmemek. Vatandaşlarımızın da ilçemize özen göstermesini istiyoruz."

Kaynak: AA

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