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Terme Karma OSB'nin Ekonomik Kalkınmaya Katkısı - Son Dakika
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Terme Karma OSB'nin Ekonomik Kalkınmaya Katkısı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. İlk müteşebbis heyet toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Karma OSB'nin tüzel kişiliği için gerekli adımların atıldığına işaret etti. Terme Karma OSB'nin ilçenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kılıç, atılan adımların hızla devam ettiğini ve tüzel kişilik onayı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurduklarını belirtti.

Terme Karma OSB\'nin Ekonomik Kalkınmaya Katkısı
14.12.2023 - 16:44,
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, ilk müteşebbis heyet toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Karma OSB'nin tüzel kişiliği için gerekli adımların atıldığına işaret etti.

Terme Karma OSB'nin ilçenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İlçemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, sanayileşme ve ekonomik gelişimine önemli ivme kazandıracak Terme Karma OSB'miz için atılan adımlar hızla devam ediyor. Terme Karma OSB ilk müteşebbis heyeti toplantısını Valimiz Sayın Orhan Tavlı'nın başkanlığında Vali Yardımcımız Sayın Fatih Cıdıroğlu, Kaymakamımız Sayın Metin Maytalman, TSO Başkanımız Sayın Ahmet Ekmekçi ve müteşebbis heyet üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Karma OSB'mizin tüzel kişiliğinin onayı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderdik."

Kaynak: AA
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